DHA DIŞ - Beşinci kattan düşen çocuğu, zemine çarpmak üzereyken yakaladılar

Rusya (DHA) – Rusya\'da kaydedilen bir görüntü yürekleri ağza getiriyor. Annesinin markette bulunduğu 5\'inci kattaki dairenin camından sarkan 5 yaşındaki çocuğu fark eden bir kadın yardım isteyince, yoldan geçen 2 kişi binanın altına koştu.

Kadının, çocuğun bulunduğu daire sahiplerini ikaz etmek için binaya girdiği sırada, 2 adam kollarını açarak çocuğun düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki adamın aşağı düşmekte olan çocuğu havada yakaladıkları görülüyor. Çocuğu yakaladıktan sonra adamlardan birinin bileğini tutarak acıyla kıvrandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Apartmana bir kadının girmesi

-İki adamın çocuğu görmesi üzerine apartmanın önüne gelmesi

-Adamların çocuğu yakalamak için pozisyon alması

-Adamların düşen çocuğu son anda yakalaması

-Adamlardan birinin bileğini tutarak kıvranması

-Apartmandan bir kadının çıkması ve bir başkasının olay yerine gelmesi