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DHA DIŞ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

BAKÜ (DHA) -  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti

14 Aralık 2018 14:36

BAKÜ (DHA) -  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu kabul etti.  Aliyev, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de bulunan Çavuşoğlu\'nu kabul etti. 

Çavuşoğlu, \"İyi ve kötü günümüzde bizlerlesiniz, bizler de sizlerle oluyoruz. Başarılı bir başkanlık yürüttünüz bu toplantıda. Azerbaycan üstlendiği tüm sorumlulukları en işi şekilde yerine getiriyor\" dedi.

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