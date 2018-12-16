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DHA DIŞ - Afrin'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 8'e yükseldi (3)

Mahmut Can Emir, (DHA) – Afrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında sabah saatlerinde patlatılan bomba yüklü araç, en az sekiz kişinin ölümüne ve 20’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu

16 Aralık 2018 22:13

Mahmut Can Emir, (DHA) – Afrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında sabah saatlerinde patlatılan bomba yüklü araç, en az sekiz kişinin ölümüne ve 20’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Ayrıca Afrin\'in Villalar Caddesi\'nde başka bir bombalı aracın tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası kaydedilen görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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