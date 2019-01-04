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DHA DIŞ - ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı olarak seçildi

ABD (DHA) - ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu

04 Ocak 2019 22:34

ABD (DHA) - ABD\'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı\'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD\'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu.

2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliğinde bulunan Tayfun Selen, ABD\'nin New Jersey eyaletlerine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı\'na seçildi.

Türkiye\'nin New York Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından konuya dair bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajda, \"New Jersey\'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Tayfun Selen\'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz\" denildi.

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