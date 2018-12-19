DHA DIŞ - ABD basını: Trump ordusunu Suriye'den en kısa sürede çekecek

ABD (DHA) - ABD\'de yayımlanan USA Today’in aktardığına göre, Trump’ın bu kararını DEAŞ\'a karşı yürütülen operasyonun tamamlanması dolayısıyla verdi. Üst düzey bir yetkilinin açıklamalarını aktaran gazete, söz konusu karar resmi olarak açıklanmadan kamuoyuna duyurmaya yetkili olmadığını belirtti.

Trump, bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajda \"Suriye\'de DEAŞ\'ı yendik. Oradaki tek bulunma sebebim buydu\" ifadelerini kullandı

Gazete ayrıca Trump’ın DEAŞ\'a yönelik savaşın bitmiş olmasını iddia etmesine karşın bölgede ABD’li güçlerin çatışmalarının devam ettiğini aktardı

CNN de yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin tamamen, hızlı bir şekilde çekilme kararının ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını duyurdu.