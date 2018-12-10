DHA DIŞ - 36 yaşındaki hasta ağaç dalı şeklinde 15cm'lik kan pıhtısı tükürdü

Özge Düzgün, (DHA) - Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Merkezi’nde 36 yaşındaki erkek hasta, tıp dünyasını şaşkınlığa uğrattı. 15 santimetrelik ağaç dalı biçiminde kan pıhtısı tüküren hasta, olaydan bir hafta sonra öldü.

Olay tıp dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Doktorlar hastanın sağ bronşundan çıkan ağaç dalına benzeyen şekli hastanın protein seviyesinin normalden daha yüksek olmasıyla kanın hava ile temas etmesi sonucu ortaya çıktığını açıkladı. Vişne kırmızısı bir mercan parçasına benzetilen pıhtı New England Journal of Medicine\'a da konu oldu.

36 yaşında kalp yetmezliği tanısı koyulan hasta ağaç dal şeklindeki pıhtıyı öksürürken çıkardı ve bir hafta sonra hayatını kaybetti. Hastayı tedavi eden doktorlar kanın hava ile teması sonucunda katılaşarak akciğer yolunun şeklini aldığını ve ortaya inanılması güç bir şekil çıktığını vurguladı.

Kalp sorunu olan hasta, kan dolaşımını ve tıkanmayı önlemek için oksijen tüpüne bağlandı ve kan inceltici verildi fakat kanın nihayetinde ciğerlere girmesiyle pıhtılaşma başladı. 15 cm büyüklüğündeki ağaç dalına benzeyen pıhtıyı tüküren hasta bir hafta sonra yoğun bakım ekibinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Geriye ise tıp dünyasında merak uyandıran bu görüntü kaldı.