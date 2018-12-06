T24 LogoT24 Logo
Dünya

DHA DIŞ - 2 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı istasyon, havadan görüntülendi

İtalya (DHA) - İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangın sonrası, patlama meydana geldi

06 Aralık 2018 04:07

İtalya (DHA) - İtalya’nın Rieti kentinde bir LPG tankerinin benzin istasyonunda dolum yaptığı sırada çıkan yangın sonrası, patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin ise ağır yaralandığını belirtildi. 
Patlama sonrası yaşanan anlar, otobüs ile olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay yerinin havadan kaydedilen görüntüleri ise patlama sonrası etkilenen alanı gözler önüne seriyor.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------
Tankerin yanması
Olay yerinin havadan görüntüsü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHARietiLPGPatlamadaOlayDÖKÜMÜ Tankerin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24