DHA, Demirören Haber Ajansı oldu

Doğan Haber Ajansı’nın ismi, bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’nın Demirören Holding’e satılmasının ardından ‘Demirören Haber Ajansı’ oldu. İsim değişikliği, DHA’nın sosyal medya hesaplarına da yansıdı.

Doğan Gazetecilik AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

Hürriyet, CNN, DHA ve daha birçok medya şirketini bünyesinde barındıran Doğan Medya, 919 milyon dolar bedelle Demirören Holding’e satılmıştı. Türkiye medyasında bir dönemin kapanması anlamına gelen satışta;

-Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara,

-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara,

-Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara,

-Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara,

-Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara,

-Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 12 milyon 751 bin dolara,

-Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara,

-Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirmişti.