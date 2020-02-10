DHA'da muhalif çalışanlara zam yapılmadı iddiası

Demirören Medya Grubu'nda muhalif oldukları gerekçesiyle 4 çalışanın maaşına zam yapılmadığı iddia edildi. Kurumdaki diğer çalışanlara yüzde 10 zam yapıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, zam yapılmayan isimlerin Antalya Büro Şefi Salih Uçar, Adana Büro Şefi Bekir Karakoca, Konya Büro Şefi İsmail Akkaya ve Tunceli Muhabiri Ferit Demir olduğu öğrenildi.

Haberde, 4 isme zam yapmama kararının ise A Haber kökenli yeni genel müdür Kubilay Gülbek tarafından bizzat alındığı belirtiliyor.

Gülbek’in halihazırda kadroda istemediği 4 deneyimli gazeteci için çeşitli mobbing çalışmaları yaptığı ve kıdem tazminatlarının daha artmaması için böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

Tazminatları oldukça yüksek rakamlar tutan 4 gazetecinin DHA’nın ekonomik zorluklar çekmesi nedeniyle hâlâ kadroda olduğu öğrenildi.

Deneyimli isimler

Antalya Büro Şefi Salih Uçar DHA'nın kuruluşundan bu yana kurumda görev yapıyor.

Adana Büro Şefi Bekir Karakoca ise DHA'nın Demirören’e geçmesiyle birlikte Adana Temsilciliği görevini yürüten Orhan Apaydın’ın emekliye ayılmasından sonra büro şefi olarak atandı.

Tunceli muhabiri Ferit Demir de DHA'nın kuruluşundan bu yana görev yapan gazetecilerden biri. Demir, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Yılın Haber Ödülü, Rafet Genç Haber Ödülü ile birlikte onlarca gazetecilik ödülü bulunuyor.

Konya Büro Şefi İsmail Akkaya ise DHA'da yaklaşık 15 yıldır görev yapıyor.