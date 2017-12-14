DHA CANLI YAYIN ARAÇLARININ BULUNDUĞU NOKTALAR

<p></p><p><strong>DHA-1: MUĞLA</strong></p>\n\n<p><strong>DHA-2: MUĞLA</strong></p>\n\n<p><strong>DHA-4: MUĞLA</strong></p>\n\n<p><strong>DHA TAKSİM STÜDYO</strong></p>\n\n<p> </p>\n\n<p><strong>DHA Operasyon</strong></p>\n\n<p><strong>0212 413 52 52</strong></p>\n\n<p><strong>bookings@dha.com.tr</strong></p>\n\n<p><strong>www.dha.com.tr</strong></p>\n\n<p> </p>\n\n<p><strong>Kaan Ulu</strong><br />\nOperasyon</p>\n\n<p><strong>Doğan Haber Ajansı</strong></p>\n\n<p>T. +90 212 413 5252<br />\nM. +90 507 279 0863<br />\nkaan.ulu@dha.com.tr</p>\n\n<p> </p>\n<p></p>