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DHA: Büyükelçi Karlov’un katilinin telefonuda ByLock çıkmadı!

"Telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor"

22 Aralık 2016 21:49

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özkan Arslan’ın haberine göre, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov’a suikast ile ilgili yürütülen soruşturmada suikastçı Çevik Polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefon hattı incelemesinde 'Bylock' kullanmadığı belirlendi.

Abdulkadir Selvi: Suikastçı polisin telefonundan ByLock çıktı, ancak aktif olarak kullanmıyormuş

 

DHA’da yer alan haber şöyle:

"Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgisi soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve 18 kişilik Rus heyeti tarafından ortak yürütülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Altıntaş'ın ailesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan Altıntaş'ın aynı evde kaldığı avukat Serkan Ö., 2 polisin sorgusu ise sürüyor. Örgüt bağlantısı araştırılan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, telefon hattı incelemesinde 'Bylock' tespit edilemediği belirtilirken, telefonun şifresinin çözülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan çalışmalarını sürdüren Rus heyetin bugün Altıntaş'ın kıyafetlerini incelediği öğrenildi."

Karar: Karlov'u öldüren polis, kırmızı ByLock listesinden 10 isimle irtibatlı

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