Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü: Pilot ağır yaralı

İstanbul Büyükçekmece Gölü yakınında AY-JET Uçuş Okulu’na ait eğitim uçağı düştü. Yaralı kurtarılan pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi.

Hezarfen Havaalanı kalkış yapan uçağın düştüğü arazinin boş olduğu belirtildi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi. Pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Görgü tanıkları anlattı

Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, şunları söyledi:

''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinden küçük bir eğitim uçağının düştüğü bilgisini aldığını aktardı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'nın kurucularından biri olduğunu ve helikopterle uçuş yapabildiğini ifade eden Akgün, "Benim teknik bilgim uçağın düşüş şeklini açıklamaya yeterli değil. Ama havacılıkta bir şey vardır, bu tip uçaklarda bir arıza görülürse hiç yön değiştirmeden, 'Alana döneyim.' düşüncesine kapılmadan ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Bu usuldür. Manevra esnasında düştüğü söylenebiliyor ama bunu teknik ekiplerin incelemesinden sonra anlaşılacak." açıklamasını yaptı.

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." değerlendirmesinde bulundu. Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.