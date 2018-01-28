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DHA ANKARA;TSK: SAAT 14.30 SULARINDA BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLMİŞTİR

Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 14

28 Ocak 2018 18:25

Genelkurmay Başkanlığı, bugün saat 14.30 sularında Burseya Dağının ele geçirildiğini duyurdu. Bölgenin teröristlerinden temizlenmesine devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

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