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DHA ANKARA:TSK' dan Afrin açıklaması:343 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri gece boyunca 13 uçağın Afrin'deki 23 terör hedefini vurduğunu, operasyonda şu ana kadar en az 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

26 Ocak 2018 11:59

Türk Silahlı Kuvvetleri gece boyunca 13 uçağın Afrin\'deki 23 terör hedefini vurduğunu, operasyonda şu ana kadar en az 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK\' dan yapılan açıklama şöyle;Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtıö başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. 
Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtıö kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. \"Zeytin Dalı Harekâtıö planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
 

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