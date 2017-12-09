DHA ANKARA;HALKEVLERİNDEN KUDÜS PROTESTOSU

HALKEVLERİ üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını ve ardından Kudüs\'te çıkan olaylarda Filistinlilere yönelik İsrail şiddetini, İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenledikleri eylemle protesto etti. Çankaya\'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik Halkevleri üyesi, \"Filistin halkının yanındayız\" yazılı pankart açtı. \"Filistin halkı yalnız değildir\", \"Filistin\'de taş atan çocuklara bin selam\" şeklinde sloganlar atan grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Kararın ardından Filistin\'e on binlerce insan sokağa dökülmüş ve protesto gösterilerine katılmıştır. İsrail işgal güçleri gösterilere saldırmış, bu saldırı sonucu iki Filistinli hayatını kaybetmiştir. Tüm askeri gücüyle halka saldıran emperyalistler ve Siyonistler bilmelidir ki, tarih boyunca son sözü hep direnenler söylemiştir. Filistin\'in kaderini de direnen Filistin halkı belirleyecektir\" denildi.

Eylem nedeniyle polis, İsrail Başkonsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, eylemciler açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik önlemleri

-Slogan atılması

-Basın açıklaması

-Detay görüntüler

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)