DHA ANKARA;ESKİ BAKANLARDAN HASAN CELAL GÜZEL VEFAT ETTİ

DENİZLİ\'deki özel bir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşınca Ankara\'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73),tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Denizli\'deki özel bir hastanede akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi nedeniyle tedavi gören eski bakan Hasan Celal Güzel, durumu ağırlaşınca dün öğlenden sonra ambulans helikopterle Ankara\'ya getirilerek Ankara Güven Hastanesi’nde tedaviye alındı. Güzel, Ankara Güven Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bilinen 73 yaşındaki Güzel, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Hastaneden detay görüntü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-