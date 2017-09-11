DHA ANKARA:Başkentte otobüs TIR' a çarptı; 3 ölü(EK)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri öğrenildi. Mısır yüklü TIR\'a arkadan çarpan otobüste hayatını kaybedenlerin şoför Bilal Yeşilmen, muavin Veysel Yeşilmen ve yolcu Mehmet Şirin İnci olduğu tespit edildi. Ayrıca otobüste bulunan 30\'un üzerinde yolcunun da yaralandığı belirlendi. Kaza sonrası otobüsün içerisinden çıkartılan cenazeler, Gölbaşı Belediyesine ait cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Bu arada TIR sürücü Metin Kantik\'in ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.Kaza dan hafif şekilde yaralanan yolculardan Yusuf Selçuk, otobüsün dolu bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, \" O saatte uyuyordum. Yolda mola verdik. Otobüstekilerin çoğu yaralı\" diye konuştu.



Mustafa TURAPOĞLU-ANKARA(DHA)