T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA:BAŞBAKAN YILDIRIM, BANGLADEŞ'E GİDİYOR

Başbakan Yıldırım, 19-20 Aralık 2017 tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

16 Aralık 2017 13:04

Başbakan Yıldırım, 19-20 Aralık 2017 tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın davetine icabetle 19-20 Aralık 2017 tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Yıldırım\'ın başkent Dakka’da yapacağı üst düzeyli görüşmelerde, Bangladeş’le Türkiye arasında kardeşlik ve dostluğa dayanan ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması ve Rohinga krizi başta olmak üzere bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Dakka’daki temaslarının ardından Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesine geçecek olan Yıldırım, Rohinga Müslümanlarının yaşadığı kampları ziyaret ederek, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.  

ANKARA/DHA

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan YıldırımAralıkBangladeşeBaşbakan Binali Yıldırım Bangladeş BaşbakanıHasinanınDakkadaBangladeşle TürkiyeRohingaBangladeşin Coxs BazarYıldırım Rohinga MüslümanlarınınTİKA AFADDiyanetBaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24