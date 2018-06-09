DHA ANKARA:Başbakan Yıldırım, AK Parti Büyük Ankara Mitinginde konuştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti’nin Büyük Ankara Mitinginin düzenlendiği 19 Mayıs Stadyumunda partililerine hitap etti.

AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi 19 Mayıs Stadyumunda coşkuyla başladı. Stadyuma ‘Vakit Ankara vakti’, ’Ankara için gençlik vakti, gençlik için meclis vakti’, ‘Devletin, milletin, ümmetin umudu sensin’, ‘Reis seninle ölümüne’ yazılı pankartlar asıldı. Mitinge katılanlara Türk bayrağı ve parti bayrakları dağıtılırken, seçim şarkıları eşliğinde halay çekildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde stadyuma giremeyen vatandaşlar için stat dışında dev ekranlar kuruldu. Türk futboluna 82 yıldır hizmet eden 19 Mayıs Stadyumu, Büyük Ankara Mitinginin ardından yıkımına başlanacak. 19 Mayıs Stadyumu yerine 55 bin kişilik yeni bir stadyum inşa edilecek.

‘ANKARA CUMHUR İTTİFAKINA DEVAM DEMİŞ’

Partililerin karşısına önce Başbakan Binali Yıldırım çıkarak miting alanındaki vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım buradaki konuşmasında, “İnşallah bu ay iki bayramı birden yaşayacağız, mübarek Ramazan Bayramı ve ikinci bayramı. 24 Haziran cumhurun bayramı olacak Türkiye’nin 16 yıllık gelişimi ve cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girecek bir seçim olacak” dedi. “Ankara büyük zafere hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?” ifadelerini kullanan Yıldırım şunları söyledi:

“Ankara cumhur ittifakına devam demiş. Boş laf ve vaatlere karnı tok değil mi? Ankara işe, yatırıma, hizmete bakar. Yollara okullara hastanelere hızlı trenlere konutlara barajlara tünellere bakar Ankara. Sürekli büyüyen ekonomiye bakan Ankara. Durmak yok, yola devam diyoruz. Güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam.

Bazı adaylar var yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış gibi. Türkiye’nin gücünün farkında değil. Seçim iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmıyorlar ‘AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız’ diyorlar. Hızlı trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırken bizimkiler yıkacaklarını anlatıyor. Sizin yıkacağınız dediğiniz dev yatırımlarla ülkenin insanları gurur duyuyor gurur.”



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-Başbakan Yıldırım ın açıklaması

Nursima KESKİN–Özkan ARSLAN/ ANKARA,(DHA)-