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DHA ANKARA-  Vatandaşların darbeciler tarafından vurulma anları fotoğraf karelerinde

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, darbeye karşı duran vatandaşların, darbeciler tarafından öldürülme anları fotoğraf karelerinde yer aldı

15 Kasım 2017 20:25

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, darbeye karşı duran vatandaşların, darbeciler tarafından öldürülme anları fotoğraf karelerinde yer aldı. 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava dosyasına, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğraflar ve bilirkişi tespitlerinin yer aldığı rapor girdi. Raporda yer alan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeciler kısa süre sonra vatandaşları karşılarında buldu. Darbeciler vatandaşları püskürtmek için önce havaya ateş etti. Ancak kalabalığın dağılmaması üzerine 28. Mekanize Piyade Tugayı\'ndan getirilen zırhlı muhabere araçları  nizamiye bölgesinde konuşlandırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde zırhlı araçlardan vatandaşların üzerine ateş açılması ve vurulanların yere düşmesi fotoğraf karelerinde yer aldı. Kargaşa sırasında bir kişi zırhlı aracın üzerine çıkmak isterken darbeciler tarafından vuruluyor. Bu kişi çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor. Kısa bir süre sonra aynı şekilde bir kişi daha vuruluyor. 
Bir başka fotoğraf karesinde ise nizamiye önünde toplanan vatandaşlara helikopterden ateş edildiği gözüküyor. Yine başka bir fotoğrafta atılan bir bombanın patlama anı gözüküyor. Rapordaki fotoğraflarda ve bilirkişi tespitlerinde o gece Jandarma Kavşağı\'nda onlarca vatandaşın vurulduğu gözüküyor. 

Görüntü Dökümü
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-FOTOĞRAFLI 

HABER: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 
 

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