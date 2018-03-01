DHA ANKARA- TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Çiftçimiz açısından endişeliyiz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili olarak, \"Sendikaların bu konudaki endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz\" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özelleştirilecek olan 14 fabrikanın bin 575 köyden pancar alımı yaptığını söyleyen Bayraktar, “Bu fabrikalar 1.25 milyon dekar alanda üretim yapan 47 bin 758 çiftçimizden pancar alımı yapmaktadır. Bu rakamlar ihmal edilecek rakamlar değildir. Sendikaların bu konudaki endişe ve sıkıntılarına katılıyoruz. Biz de çiftçimiz açısından endişeliyiz\" dedi.

ERDOĞAN\'A VE YILDIRIM\'A REANDEVU TALEBİ

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan randevu talep ettiklerini söyleyen Bayraktar şöyle konuştu: \"Hem cumhurbaşkanımız hem de başbakanımızla bu konuyu görüşmeyi arzu ediyoruz. Ülkemizde yem maliyetleri de göz önünde tutulduğunda, hayvancılığımız açısından çok önemli. Ucuz bir kaynak olan şeker pancarı üretiminin aksatılmadan sürdürülebilmesi bu fabrikaların üretime devam etmesine bağlıdır. Şeker stratejik bir üründür. Dışa bağımlı olunacak bir ürün değildir. Yerli üretimi korumaktan başka çare de yoktur. Cargill gibi yabancı şirketlerin inisiyatifine, tekeline bırakılacak bir ürün değildir. Özelleştirmenin çözüm olmadığı daha önce başka alanlarda yapılan uygulamalarda da görülmüştür.\"



BAKAN AĞBAL’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2016 yılında Çorum’da yaptığı, \"Şeker sektörünün özelleştirilmesi, özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinde çok farklı. Benim kanaatim bu. Yani TÜPRAŞ’ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Onun altında tarım üreticisi yok. Türk Telekom’u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım” sözlerini hatırlatan Bayraktar, “Sayın Bakanın bu açıklamasına katılıyorum. Evet doğrudur. TÜPRAŞ ve Telekom’un arkasında 47-48 bin çiftçi ailesi bulunmamaktadır. Sayın Bakana sesleniyorum, ‘Sözlerinizin arkasında durmanızı ve gereğini yapmanızı bekliyoruz. Lütfen gereğini yapın\" diye konuştu.



\"GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ\"

Gelişmiş ülkelerin tarıma büyük yatırım yaptığına dikkat çeken Bayraktar, “15-20 yıl sonra gıda güvenliği daha da önemli hale gelecek. O nedenle Türkiye hükümet değil, bir devlet politikasıyla bu konuya yaklaşmalı. Şu anda kahvaltıda, öğlen, akşam yemeklerinde sofralarınızda hiç eksik yok, gıdalar önünüze geliyor. Hem kendiniz, hem de torunlarınız ve gelecek nesiller için tüm toplumun çiftçiye, üreticiye sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.

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Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)