DHA ANKARA- Tutuklu ve hükümlülere tıbbi cihaz sektöründe istihdam için eğitim

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) arasında imzalanan protokol gereği, 30 hükümlü ve tutukluya tıbbi cihaz sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim verilecek.



Ankara\'daki bir otelde düzenlenen programda, tutuklu ve hükümlülere sağlık alanında eğitim verilmesi için Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Menteş ve SEİS Başkanı Metin Demir arasında protokol imzalandı. Protokol gereği 30 ayrı ceza infaz kurumunda bulunan 30 hükümlü ve tutukluya \'Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım\' alanında çalıştırılmak üzere uzaktan eğitim verilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan 30 hükümlü cezaevinden çıktıktan sonra \'Sorumlu Müdür\', \'Satış ve Tanıtım Elemanı\' ve \'Klinik Destek Elemanı\' olarak çalışabilecek.



İmzalanan protokol hakkında bilgi veren SEİS Başkanı Metin Demir, 2014 yılında yürürlüğe giren yönetmelik nedeniyle tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almalarının zorunlu hale geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



\"Sendikamız ve Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu işbirliği yaparak gerekli niteliklere sahip hükümlü ve tutukluların uzaktan eğitim yoluyla eğitim alması ve yeterlilik sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. Ve bu sertifikaları, standartlara uyan tutuklu ve hükümlülere vermeyi istiyoruz. Ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra da sektörümüzde onların istihdamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu eğitim bir taraftan hükümlülerin yeni bir meslek sahibi olmasına, diğer taraftan da sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temin edilmesine vesile olacaktır.\"



\'YENİ BİR MESLEK SAHİBİ OLACAKLAR\'



Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Menteş ise, iş yurtları kurumunda dezavantajlı gruplar içinde yer alan hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla etkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:



\"Bilindiği üzere tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgeleri almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu alanda sorumlu müdür, satış tanıtım elemanı ya da klinik destek elemanı olarak görev yapacak personelin \'Tıbbi Cihaz Eğitim Sistemi\' içinde yer alan eğitimleri alması, yapılacak olan sınavdan başarı ile geçmesi ve yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. İmzalanan protokol kapsamında başlangıç olarak 30 ayrı ceza infaz kurumunda bulunan 30 hükümlüye tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım alanında mevzuat eğitimi, tıbbi etik eğitimi, steril hizmet alanlarında çalışma eğitimi ve radyasyon güvenliği eğitimi verilecektir. Eğitim sonunda başarılı olan hükümlüler tıbbi cihaz satış, reklama ve tanıtım alanında sorumlu müdür, satış tanıtım elemanı ya da klinik destek elemanı olarak yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak ve yeni bir meslek sahibi olacaklar.\"



Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-SEİS Başkanı Metin Demir konuşması

-Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Menteş konuşması

-Protokol imzalanması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)