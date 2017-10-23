DHA ANKARA- TÜRKSAT davası sanıklarına rekor ceza

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı\'ndaki TÜRKSAT\'ın yayınlarını kesmeye çalıştıkları iddiasıyla, 4\'ü firari 5\'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, asker sanıklardan 8\'ine 3\'er kez, 5 sivil sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Mahkeme, ayrıca asker sanıkları farklı suçlardan toplam bin 463\'er kez hapis cezasına çarptırdı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bir önceki celsesine sanıkların savcılık mütalaasına karşı savunmaları alındı.

TEHDİT GİBİ SON SÖZLER

Bugünkü celsede sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklardan birçoğu adil yargılanamadıklarını ileri sürerek, \"Asıl mahkeme olan Mahkeme-i Kübra\'da görüşürüz\" dedi. Sanıklardan Osman Kemal Küçük son sözünde, \"Benim vicdanım rahat, yatağımda rahat uyuyabiliyorum. Yattığında rahat uyuyamayanlar düşünsün. İlla bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar asla bir son değil. Bu karar bir başlangıçtır. Bundan sonra herkes beklesin ve görsün\" dedi.

MAHMEKE KARARINI AÇIKLADI

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığa \'Anayasayı ihlal\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ile Ali Karslı\'nın şehit edilmesi nedeniyle asker 8 sanığa ayrıca 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme, asker 8 sanığa müştekilerin sayısına göre, \"Öldürmeye teşebbüsten\' suçunda 333\'er yıl, \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan 540\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 580\'er yıl, \'mala zarar verme\' suçundan 6\'şar yıl ve \'kamu malına zarar verme\' suçundan, 4 yıl 6\'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece asker 8 sanığa toplam 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 463 yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi.

Heyet ayrıca, firari sanıklar Ergün Özyurt, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Donat ve Tayfun Karaöz\'ün dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

