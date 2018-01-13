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DHA ANKARA- Türkiye genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik operasyon 

Ülke genelinde 'Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-3' gerçekleştirildi

13 Ocak 2018 16:37

Ülke genelinde \'Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-3\' gerçekleştirildi. Bin 364 ekip ve 4 bin 325 personelin görev aldığı denetlemelerde; Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 056 ev kontrol edildi, 46 ev yeni kayıt altına alındı, 81 ev kapatılarak faaliyetine son verildi, 547 ev sahibine toplamda 2 bin 183.618 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetlemeler esnasında 31 aranan şahıs ve vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden denetlemeye ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 12 Ocak\'ta, 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin üçüncüsü yapıldı. Denetleme ile; kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi. Bin 364 ekip ve 4 bin 325 personelin görev aldığı denetlemelerde; Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 056 ev kontrol edildi, 46 ev yeni kayıt altına alındı, 81 ev kapatılarak faaliyetine son verildi, 547 ev sahibine toplamda 2 bin 183.618 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetlemeler esnasında 31 aranan şahıs ve vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.\" 

ANKARA (DHA) 
 

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