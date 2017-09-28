DHA ANKARA- Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 100 bin Arakanlı’ya acil insani yardım

TÜRKİYE Diyanet Vakfı, Myanmar\'da yıllardır baskı ve zulüm altında yaşayan Arakan Müslümanlarını yalnız bırakmadı.

Bölgede şiddetin başladığı 2012 yılından bu yana insani yardım ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye Diyanet Vakfı, Myanmar’da son dönemde ordu birlikleri ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle topraklarını terk ederek Bangladeş sınırına gelen zor durumdaki Arakanlı Müslümanlara acil insani yardım ulaştırdı.

Rohingya Müslümanlarının katliama maruz kalmaya başladıkları 2012 yılından bu yana bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede yeniden başlayan saldırılardan kaçarak Bangladeş sınırında yaşam mücadelesi veren Arakanlılara milletimizin iyilik elini ulaştırmaya devam ediyor.

452 BİN AVRO TUTARINDA YARDIM

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakan acil insani yardım faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar 26 bin 900 aileye toplam 452 bin Avro tutarında yardım yaptı.

TDV ekipleri kamplarda yer bulamayıp Bangladeş sınırındaki bölgelere sığınan, yol kenarlarında, metruk binalarda, okullarda bambu dallarından ve muşambadan yaptıkları çadırlarda yaşam savaşı veren ailelere de yardımda bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından son göç dalgasının başladığı günden bu yana ise 107 bin 600 Arakan Müslümanı’na acil gıda paketi, giyim, hijyen ve barınma yardımı ulaştırıldı.

Arakanlı ailelerin Naf Nehrini geçerek ulaştıkları Bangladeş sınırında bulunan kamplarda, yardım faaliyetlerine devam eden TDV ekipleri bugüne kadar Shamlapur, Balukhali, Kutupalong, Palangkhali, Gailmara, Leda bölgelerinde bulunan kamplarda gıda, hijyen, giyim, mutfak ve barınma malzemesi yardım dağıtımı yaptı.

Myanmar ordusunun, Arakan\'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos\'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar\'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş\'e geçerken, Bangladeş\'e 25 Ağustos\'tan bu yana 400 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.

TDV ekipleri halen mülteci geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde Budist çetelerin katliamından kaçan Arakanlı mültecileri karşılamaya ve acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

KAMPLARA SOSYAL DESTEK

Sınır bölgesinde yaşayan ailelere yönelik ilk etapta acil insani yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, devam eden yardım faaliyetleri kapsamında Arakanlılara yönelik sosyal destek merkezleri de inşa etmeyi planlıyor. Bu kapsamda barınak, mescit, eğitim ve sağlık merkezi inşa edilmesi planlanırken, bölgede şu anda büyük ihtiyaç duyulan su kuyuları açılması da planlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Arakan’ı Yalnız Bırakmaö sloganıyla başlatılan yardım faaliyetine ARAKAN yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL’lik destek verilebilir veya online bağış sayfası bagis.diyanetvakfi.org.tr adresinden ve Vakfın banka hesap numaralarından bağış yapılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Göç yolundaki Arakandan gelenlerin drone ve aşağıdan video görüntü

_Kamplardan drone ve yardım dağıtımı görüntüleri

Haber: ANKARA, (DHA)-

