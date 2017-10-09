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DHA ANKARA- TSK'dan 'İdlib' açıklaması: Keşif faaliyetlerine 8 Ekim'den itibaren başlandı (Görüntü dökümü ile yeniden) 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib'de keşif faaliyetlerine başlandığı bildirildi

09 Ekim 2017 15:31

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) 8 Ekim Pazar günü itibariyle İdlib\'de keşif faaliyetlerine başlandığı bildirildi.


TSK\'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib harekatı kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim\'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandı. TSK unsurlarının, bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi: \"30 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi maksadıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci başlatılmıştır. Süreç kapsamında; ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye’de \'Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri\' belirlenmiştir. Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.\"


Görüntü dökümü

-Konvoyun İdlib bölgesine ilerlemesinden genel ve detaylar 


ANKARA (DHA) 
 

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