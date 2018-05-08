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DHA ANKARA- TSK: Irak'ın kuzeyine hava operasyonunda terör örgütü hedefleri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi

08 Mayıs 2018 13:05

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Irak\'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yaptığı hava harekatında, teröristlere ait sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonla ilgili TSK\'nın resmi Twıtter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: \"Irak kuzeyi Hakurk karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 07 Mayıs 2018’de düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir\" denildi. 

 

ANKARA (DHA)

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