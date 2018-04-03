T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- TRT'nin eski yönetici Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis  

TRT Haber ve Spor Dairesi eski Başkan Yardımcısı ve TRT Haber eski Koordinatörü Ali Ahmet Böken, 'FETÖ üyeliği'nden yargılandığı davada, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

03 Nisan 2018 16:51


TRT Haber ve Spor Dairesi eski Başkan Yardımcısı ve TRT Haber eski Koordinatörü Ali Ahmet Böken, \'FETÖ üyeliği\'nden yargılandığı davada, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ali Ahmet Böken ve avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Böken, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullanmadığını, \'Kakao Talk\' adlı programı kullandığını; ancak bunun örgütsel amaçlı olmadığını ileri sürerek, \"Gazetecilik dışında hiçbir şey yapmadım\" dedi. \'Terör örgütü üyeliği\' suçlamasını kabul etmediğini belirten Böke, son sözünde ise \"Ülkeme hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ali Ahmet Böken\'in son sözünün ardından kararını açıkladı. Heyet, Böken\'i \'silahlı terör örgütü üye olmak\' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRT HaberSpor DairesiBaşkan YardımcısıKoordinatörü Ali Ahmet BökenAnkaraAğır Ceza MahkemesiAli Ahmet BökenMütalaayaBökenTalkBökeBeraatimiHeyet BökenARSLANANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24