DHA ANKARA- Tezcan: Başbakan'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Afrin şehitleri uğurlanana kadar binalara bayrak asılması çağrısının, Başbakan Binali Yıldırım tarafından eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine \"Sayın Başbakanın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakan\'a hiçbir faydası yok. Başbakan\'nın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine \'teşekkür ediyoruz bu çağrıya\' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti Havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk Bayrağı\'nı malzeme yapmasınlar\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

\"SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AK PARTİ VE MHP İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ\"

İttifak yasasına ilişkin Tezcan, \"Seçim güvenliğine ilişkin diğer partilerle görüşmelerimiz devam edecek. Pazartesi günü Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti ile görüşmelerimizi yapacağız. Salı günü Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Vatan Partisi görüşeceğiz. Bu görüşmelerden sonra parlamentoda grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sonrasında, AK Parti ve MHP ile de partilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Amacımız, milletin sandığa oyu nasıl girdiyse öyle çıkmasıdır. Oyun sandığa güvenle girmesini ve güvenle sayılmasını arzu ediyoruz. Türkiye\'de seçim güvenliği son yıllarda fiilen ihlal edilir durumdaydı şimdi yasal düzenlemelerle seçim güvenliği ihlali yasal hale getirilmesi arzu ediliyor görülen o. Seçim güvenliğine ilişkin sivil toplum ile görüşmelerimiz devam edecek\" diye konuştu.

BAŞBAKAN\'NIN BAYRAK ÜZERİNDEN BİR TARTIŞMA AÇMASI ŞIK DEĞİL SEVİMSİZ BİR DURUM\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Afrin şehitleri uğurlanana kadar binalara bayrak asılması çağrısının, Başbakan Binali Yıldırım tarafından eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, \"Sayın Başbakan\'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakana hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir seviniyormuş gibi gözüküp de aslında şikayetlerini dile getiriyor olması şaşırtıcıdır. Sayın Genel Başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin bir ifadesi olarak bizi birleştiren en önemli değerimiz bayrağımız etrafında milletimize bir çağrıda bulunmuştur. \'Bayraklarımız ile uğurlayalım şehitlerimizi\' diye çağrıda bulunmuştur. Başbakanın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine \'teşekkür ediyoruz bu çağrıya\' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti Havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk Bayrağı\'nı malzeme yapmasınlar\" diye konuştu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA CUMA, CUMARTESİ GÜNÜ TÜZÜK KURULTAYIMIZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ\"

Tezcan, \"Önümüzdeki hafta cuma, cumartesi günü tüzük kurultayımız gerçekleştireceğiz. Yeni tüzüğümüzü kabul edecek kurultayımız karar verecek. Ortak akıl ile değerlendirme sürecini yapıyoruz. Bir anlamda beyin fırtınası güzel bir demokrasi örneği veriyoruz\" dedi.

\"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ İLKELER ETRAFINDA BÜYÜK BULUŞMALARA AÇIK BİR SÜREÇ\"

\"İlkeler ittifakına\" ilişkin Tezcan, \"İlkesiz bir beraberlik değil, ilkeli bir beraberliği savunuyoruz. Önümüzdeki süreç ilkeler etrafında büyük buluşmalara açık bir süreç. Demokrasi anlayışı içindeki büyük buluşmanın şeklini, hedefini belirlemek tek adam koalisyonun sözcülerine bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Onların çizdiği çerçevede hareket etmeyeceğiz. İlkeler neyi gevretiyorsa o çerçevede hakaret edeceğiz\" dedi.



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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)