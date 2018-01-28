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DHA ANKARA- Termik Santral işçileri yanan otobüsten son anda canını kurtardı

Ankara’da faaliyet gösteren Çayırhan Termik Santrali işçilerini taşıyan servis otobüsünde çıkan yangın sonrası içerisinde bulunan 45 yolcu tahliye edilerek son anda canını kurtardı

28 Ocak 2018 17:37

Ankara’da faaliyet gösteren Çayırhan Termik Santrali işçilerini taşıyan servis otobüsünde çıkan yangın sonrası içerisinde bulunan 45 yolcu tahliye edilerek son anda canını kurtardı.

Nallıhan ilçesi ve Çayırhan Mahallesi’nden Çayırhan Termik Santrali’ne 45 işçiyi taşıyan Bahri Yolcuoğlu yönetimindeki 06 NDG 97 plakalı işçi servis otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Nallıhan- Çayırhan karayolu 10. kilometresinde sabah saat 07.00 sıralarında işçi personel otobüsünde meydana gelen ve nedeni henüz anlaşılmayan yangında otobüste bulunan 45 işçi hemen tahliye edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangına Çayırhan Termik Santrali İtfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sonrası hurda yığınına dönen otobüsten yara almadan kurtulan işçiler daha sonra başka bir servis aracıyla işyerlerine götürüldü. 

Görüntü dökümü

-Yanan otobüsün söndürülürken görüntüsü 

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN, (Ankara) (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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