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DHA ANKARA- Tatilciler gitti, Ankara trafiği boşaldı

Başkent'te Kurban Bayramı dolayısıyla, memleketlerine gidenler ve tatile çıkan vatandaşların ardından sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik sebebiyle zor anlar yaşanan Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yolunda sakinlik yaşanıyor

31 Ağustos 2017 16:09

Başkent\'te Kurban Bayramı dolayısıyla, memleketlerine gidenler ve tatile çıkan vatandaşların ardından sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik sebebiyle zor anlar yaşanan Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yolunda sakinlik yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, Ankara dışına çıktı. Bayram öncesinde, kentin ana arterleri bayram etti. Başkentlilerin sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik sebebiyle zor anlar yaşadığı Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yolunda sakinlik yaşanıyor. Ayrıca, kent içinde zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği, Beşevler, Maltepe, Demirtepe bölgesinde trafik en sakin günlerini yaşıyor.


Görüntü dökümü

-Yollardan görüntü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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