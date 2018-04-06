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DHA ANKARA-  Suikastçı Altıntaş'ın 'Abi'si adliye getirildi (2)

SUİKASTÇI ALTINTAŞ’IN ÖRGÜTTEKİ ‘ABİ’Sİ TUTUKLANDI Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içerisindeki 'Abi'si Ş

06 Nisan 2018 20:13

SUİKASTÇI ALTINTAŞ’IN ÖRGÜTTEKİ ‘ABİ’Sİ TUTUKLANDI

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili gözaltına alınan, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş\'ın, FETÖ içerisindeki \'Abi\'si Ş.S., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza hHkimliği tarafından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün Ankara Adliyesi\'ne getirilen Ş.S., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Sorgusunda, susma hakkını kullandığı öğrenilen Ş.S., tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede de susma hakkını kullanan şüpheliyi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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