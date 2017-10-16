DHA ANKARA- Somalili 35 yaralı, Polatlı’da tedavi edilecek



SOMALİ’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen bombalı saldırıda yaralananlardan 35’i Ankara ve Polatlı’daki hastanelerde tedavi edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yaralıları Türkiye’ye getirmek için tahsis edilen uçağın bugün Etimesgut Askeri Havaalanı’na inmesi bekleniyor. Saat 22.30’da Türkiye’ye getirilecek 35 yaralıdan 8’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılardan durumu ağır olan 8’i Ankara’daki eğitim ve araştırma hastanelerinde, 27’si de Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınacak. Polatlı Devlet Hastanesi Somali’den gelecek yaralılar için sağlık ekibi ve diğer hastane hizmetleri bakımından hazır duruma getirildi.

Kerkük’ün Tuzhurmatu kasabasında 2016 yılında DEAŞ’in kimyasal saldırıları sonucu yaralanan 80 Türkmen yine Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmişti. Aynı yıl içinde Suriye Türkmen cephesinde çok sayıda yaralının da tedavisi bu hastanede yapılmıştı.

Haber: Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)-