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DHA ANKARA Somali'den getirilen 35 yaralı Ankara'da tedavi olacak 

Somali'de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen  bombalı saldırı sonucu yaralanan terör mağdurlarından 35'i akşam saatlerinde  Sağlık Bakanlığı ve AFAD'tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara'ya getirildi

17 Ekim 2017 00:52

Somali\'de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen  bombalı saldırı sonucu yaralanan terör mağdurlarından 35\'i akşam saatlerinde  Sağlık Bakanlığı ve AFAD\'tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara\'ya getirildi. Yedi buçuk saat süren uçak yolculuğu sonunda getirilen yaralılar Polatlı,Numune ve Gülhane Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınacak. 

Somali\'de gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanlardan 35\'i akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatı sonucu askeri uçakla Türkiye\'ye getirildi. Yaralıların getirildiği havaalanında sağlık ekipleri de gerekli önlemleri aldı. Uçağın piste inmesinin ardından Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ve Somali Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed\'i ile beraberindeki heyet yaralıları karşıladı. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Somali\'den getirilen 35 terör magduru yaralıya ilişkin açıklama yaptı. Recep Akdağ,\" Bir gün önce sabaha yakın Somali\'de hain bir terör saldırısı oldu. Ağır bir patlama sonucunda yüzlerle ifade edilen vefat ve yaralı var. Çok ağır bir saldırı. Terörün kanlı, acımasız yüzünü,  bütün insanlığı tehdit eden bir insamlık suçu olarak nasıl kendisiyle mücadele edilmesi gereken bir bela olduğunu, bir kera daha dünyaya gösterdi. İçimiz parçalandı, yüreğimiz kanadı, Somali\'de kardeşlerimiz var ve o kardeşlerimizden vefat edenlerin yanı sıra ağır yaralılar var. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı ve AFAD\'tan bir ekip hep beraber silahlı kuvvetlerimizin bir uçağı ile Somali\'den bugün yaralıları Türkiye\'ye getirdiler. 35 yaralı var, yanlarında 34\'te refakatçileri var. Şimdi arkadaşlardan uçağın içinde çok kısa bir bilgi aldık, 13\'ü ağır yaralı, içlerinde yanıklı vakalar var, başlarından ağır yaralanlar var. Yaralıların içinde 3\'te çocuk var. Toplamda 35 yaralı getirmiş olduk.Uçağı bir hastaneye, yoğun bakım alanına çevirerek yaralıları sağ salim buraya kadar getirdik. Bu yaralıların bir kısmı Polatlı Devlet Hastanesi\'ne , bir kısmı Numune Devlet Hastanesi\'ne bir kısmı da Gülhane Hastanemize götürülecek. Özellikle yanıklı ve ağır tarvmalı olanlar Numune Hastanesi\'ne ve Gülhane Hastanesi\'ne götürülmüş olacak. Sağlık Bakanlığı\'mızdan 33 personel Somali\'de. İhtiyaç duyulursa benzeri bir operasyonu tekrarlayabilirz\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü
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-Uçağın Gelmesi 
-Recep Akdağ\'ın açıklamaları 
-hastaların ambulanslara sevk edilmesi 
-genel ve detay 

Haber: Aliye ULUSOY-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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