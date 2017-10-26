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DHA ANKARA- Somali Başbakanı Hayri Ankara'da  

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

26 Ekim 2017 14:34

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri\'yi Çankaya Köşkü\'nde resmi törenle karşıladı.
Çankaya Köşkü\'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hayri, Çankaya Köşkü\'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Yıldırım ve Hayri, yapacakları ikili görüşme öncesinde makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti.

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Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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