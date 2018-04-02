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DHA ANKARA- Şeker fabrikalarının satılmaması için toplanan imzalar Başbakanlığa gönderildi

Türkiye'de bulunan şeker fabrikalarının satılmaması için toplanan 124 klasör içerisindeki 1 milyon 682 bin 603 imza Başbakanlığa gönderildi

02 Nisan 2018 20:05

Türkiye\'de bulunan şeker fabrikalarının satılmaması için toplanan 124 klasör içerisindeki 1 milyon 682 bin 603 imza Başbakanlığa gönderildi. 
Türk İş Başkanı Ergün Atalay, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Şeker İş tarafından şeker fabrikalarının satılmaması için başlatılan imza kampanyasında toplanan 1 milyon 690 bin imzanın geçtiğimiz hafta kendileri tarafından teslim alındığını hatırlattı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım\'ı ziyaret ettiğini söyleyen Atalay, toplanan imzalardan bir kısmını teslim ettiklerini belirtti.

\'BUNDAN VAZGEÇİN\'
Atalay, şöyle konuştu: \"Ben buradan kamuoyuna bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu şeker başka yer özelleşmesine benzemiyor. Şu anda çıkan 14 fabrika özelleştiği zaman 4\'ünü alan firmalar çalıştırır, 10 tanesini kapatırlar. Bunla ilgili Sayın Başbakana, kamuoyuna her ortamda söyledik. Bundan vazgeçin. Bu bir milyon 690 bin imza bittikten sonra hala 200 bin imza hala gelmeye devam ediyor. İktidar partisi olmak üzere  bütün partiler herkes şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı. Çünkü, bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır. Sayın Başbakanın bana ifadesi şu: \'Bu fabrikalar çalışmaya devam edecek, daha fazla üretecekler\' Bununla ilgili Sayın Başbakanım bizim gerekçelerim bu. Kendisine dosya sunduk. Bilgileri, belgeleri sunduk. Zannediyorum kısa sürede Sayın Başbakanımız bununla ilgili bir açıklama yapacağını ümit ediyorum.  Buradan bir kez daha sesleniyorum, bundan vazgeçin.\"

Ergün Atalay ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramını bu yıl Hatay\'da kutlayacaklarını söyleyerek, \"Yoğun bir katılımla işçilerin sorunlarını Hatay\'dan Türkiye kamuoyuna anlatmaya gayret edeceğiz\" dedi.
Başkan Atalay\'ın açıklamasının ardından 124 klasör içerisindeki 1 milyon 682 bin 603 imza araca yüklenerek Başbakanlığa gönderildi.


Görüntü dökümü

-Başkan Atalay\'ın açıklaması

-Toplanan imzaların araca yüklenmesi

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-

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