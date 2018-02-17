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DHA ANKARA- Şehit Üsteğmen Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı (ek) 

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıktan sonra Kızılcahamam İğdir Köyü'nde ikindi namazına müteakip

17 Şubat 2018 23:18

İzmir Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan (29), memleketi Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandıktan sonra Kızılcahamam İğdir Köyü\'nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için  Ahmet Hamdi Akseki Camisi\'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Burada yapılan törenin ardından şehidin cenazesi Kızılcahamam İğdir köyüne getirildi. İğidir köyünde ikindi namazının ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze namazını Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay kıldırdı. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin eşi Sevil, Babası Ahmet, Annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşlerini cenazeye katılan yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin Cenaze namazına Kızılcahamam kaymakamı Mehmet Yıldız, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Belediye Başkanı Muhittin Güney, ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Görüntü Dökümü
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-Cenaze töreninden genel ve detaylar 

-Detaylar

Nurallah TOSUN / ANKARA,(DHA)

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