DHA ANKARA-  Şehit Astsubay Üstçavuşun vasiyeti: Telafer'e anaokulu yaptırın (2)

ERDOĞAN: ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Kilis\'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenin ardından Ankara\'ya getirildi. Şehidin cenazesi Sincan\'daki baba evine götürülerek helallik alındıktan sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisine getirildi.

ERDOĞAN, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı için saf tutulduğu sırada şehit Özalkan’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, gözyaşlarını yanında bulunan mendiliyle sildi.

Burada öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başakanı Doğu Perinçek, bazı bakanlar, milletvekilleri, görev arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

‘MUSA EVLADIMIZ BİZİ DİNLİYOR’

Cenaze namazı sonrası şehit Özalkan’ın tabutu başında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musa Özalkan\'ın Afrin operasyonundaki ilk şehit olduğunu belirterek, \"Öncelikle iki merhumumuza da Allah\'tan rahmet diliyorum. Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Rabbimiz, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz.’ Şu anda Musa evladımız bizi dinliyorö dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz Mehmetlerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı; teröristlere karşı. Herhangi bir kavime, herhangi bir ırka karşı yapılan bir operasyon değildir. Bu operasyonu zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Dünyada ‘şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış’, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız.ö

‘ŞEHİDİMİZİN VASİYETİNİ TÜRK MİLLETİ OLARAK YERİNE GETİRİRİZ’

Erdoğan, şehit Özalkan’ın arkadaşlarına gönderdiği mesaj ve tweetlerdeki vasiyetini de hatırlatarak, “Yavrumuz attığı tweetlerle de adeta geleceği okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz\" dedi.

Daha sonra şehit Özalkan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında top arabasına kadar götürüldü. Askeri kortej eşliğinde top arabası ile bir süre taşınan şehidin cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Ayaş ilçesi Bayat Köyü mezarlığına götürüldü.

BAKANLAR KAYA VE SARIEROĞLU TESKİN ETTİ

Törende şehidin babası eşi Şeyma, Selahattin ve anne Hatice Özalkan gözyaşları dökerek taziyeleri kabul etti. Törende şehidin eşi Şeyma ve annesi Hatice Özalkan’ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu teskin etti.

Bu arada şehidin 5 aylık kızı Ayşe Gökçen camiye getirilmedi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin tabutundan görüntü

-Siyasi parti liderlerinden görüntü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan görüntü

-Cenaze töreninden görüntü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Şehit yakınlarının gözyaşı

-Şehidin uğurlanışı

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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