DHA ANKARA-  Sağlık Bakanlığı : Fabrikadaki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 14 kişi yaralandı (2) (Yeniden) 

Sağlık Bakanlığı, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Bugün, Bursa\'nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız da yaralanmıştır. Fabrikada yaşanan patlamanın hemen ardından UMKE ve 112 ambulans ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek ilk müdahaleleri yapıp yaralıları en yakın hastanelere kısa sürede nakletmiştir. Hastanelerde tedavi altına alınan 14 yaralıdan 1’inin sağlık durumu ağır olup diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.\" denildi.

Haber: ANKARA (DHA)