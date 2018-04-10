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DHA ANKARA-  Sağlık Bakanlığı: Baykal, günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir

SAĞLIK Bakanlığı, Ankara GATA’da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık durumunun günden güne daha iyiye gitmekte olduğunu belirterek, “Günlük aktivitelerini yerine

10 Nisan 2018 20:07

SAĞLIK Bakanlığı, Ankara GATA’da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağlık durumunun günden güne daha iyiye gitmekte olduğunu belirterek, “Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedirö dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: \"Sayın Deniz Baykal, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi görmektedir. Fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Sayın Deniz Baykal’ın sağlığı iyi durumdadır. Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal’ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir.\"

Haber: ANKARA, (DHA)-

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