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DHA ANKARA- Sağlık Bakanı Demircan Hastane yangınına ilişkin: Gerçekten yüreğimiz hopladı büyük bir endişeye kapıldık

"BİNAMIZDA BÖYLE BİR YANGININ ÇIKMASI HEM ENDİŞE VERİCİ HEM DÜŞÜNDÜRÜCÜ"  Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Dün saat 17 sularında başlayan bir yangın ile karşı karşıya kaldık

06 Nisan 2018 14:45

\"BİNAMIZDA BÖYLE BİR YANGININ ÇIKMASI HEM ENDİŞE VERİCİ HEM DÜŞÜNDÜRÜCÜ\" 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangına ilişkin, \"Dün saat 17 sularında başlayan bir yangın ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten yüreğimiz hopladı büyük bir endişeye kapıldık. Orada çalışan sağlık çalışanlarımız, itfaiye görevlilerimiz hızlı bir şekilde organize olarak hastalarımızı kısa bir sürede başarılı bir şekilde tahliye ettiler. Binamızda böyle bir yangının çıkması hem endişe verici hem düşündürücü. Yangın ile ilgili araştırma, soruşturma başlattık. İtfaiyenin, savcılığın ve bizim bu çalışmalarımız neticesinde yangının nedeni net ortaya çıkacak.  Açık bir şekilde dış cephe yangını olarak gördük. Teknik yorumlara girmek istemiyorum\" dedi. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TÜRKÖK\'ün 3. yılı dolayısıyla düzenlenecek hasta-donör buluşması etkinliğine katıldı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demircan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangına ilişkin, \"Dün saat 17 sularında başlayan bir yangın ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten yüreğimiz hopladı büyük bir endişeye kapıldık. Orada çalışan sağlık çalışanlarımız, itfaiye görevlilerimiz hızlı bir şekilde organize olarak hastalarımızı kısa bir sürede başarılı bir şekilde tahliye ettiler. Can kaybı ile karşılaşmadık. Binamızda böyle bir yangının çıkması hem endişe verici hem düşündürücü. Yangın ile ilgili araştırma, soruşturma başlattık. İtfaiyenin, savcılığın ve bizim bu çalışmalarımız neticesinde yangının nedeni net ortaya çıkacak. Eğer sorumlalar varsa sorumlularla ilgili gereği yapılacak. Teknik bir sorun varsa o da tespit edilecek. Açık bir şekilde dış cephe yangını olarak gördük. Teknik yorumlara girmek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacak. Hastalarda etkilenme çok az. Dışarıdaki yangının dumanı içeri gelmiş\" diye konuştu. 


Hakime TORUN /ANKARA (DHA) 


 

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