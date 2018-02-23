DHA ANKARA- Reyhanlı saldırısı sanıklarına ceza yağdı

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 9 sanığı 53\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 32\'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. 13 sanığa 15 yıldan 22.5 yıla kadar ceza veren mahkeme heyeti, 3 sanığın ise beraatine hükmetti. Aralarında THKP-C /Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural\'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyaları ayrıldı.

Reyhanlı\'da 11 Mayıs 2013\'te belediye binası ve çarşı merkezindeki PTT yakınında iki araçla yapılan bombalı saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmiş, 155 kişi yaralanmıştı. Hain saldırıyla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 25\'i tutuklu, 8\'i firari 33 sanık hakkında dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Mahkeme heyeti, sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözlerini sordu. Sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

9 SANIĞA 53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçlarını sabit gördüğü sanıklar Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç\'a 53 kişinin ölümden dolayı 53\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu; öldürmeye teşebbüs, yaralama ve diğer suçlardan da yaklaşık 4 bin 32\'şer yıl hapis cezası verdi. 13 sanığı bombalı eylemden suçlu bulmayan mahkeme heyeti, bu sanıklara \'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme\' suçlarından 15 yıldan 22.5 yıla kadar değişen hapis cezası verdi. 3 sanığı suçsuz bulan mahkeme, beraatlerine hükmetti. Aralarında THKP-C /Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural\'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.

Saldırıda ölenlerin yakınları, mahkemenin kararını alkışlarla karşıladı.



Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)