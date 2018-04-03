DHA ANKARA- Putin, Ankara'ya geldi (1)

Mustafa TURAPOĞLU, Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye\'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin (NGS) temel atma törenine katılmak için Türkiye’ye geldi.



Moskova’dan 8 bakanla Türkiye’ye gelen Putin’i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı.

Putin ve beraberindeki heyet daha sonra bugün yapılacak Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi\'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin resmi temel atma töreni için Beştepe\'ye doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Putin\'in gelişinden, karşılanmasından genel ve detay görüntüler