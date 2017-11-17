DHA ANKARA- Prof. Dr. İbiş: Deniz Baykal yazıyor ve kısa cümleler kuruyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Genel durumu iyi, bilinci açık. Gayet iyi iletişim kuruyor. Yazıyor ve kısa cümleler kuruyor. Bazı soruları anlamlandırabiliyor\" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 33 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi: \"Deniz beyin hastanemizde kaldığı süre 1 ayı aştı ve yine yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Gayet iyi iletişim kuruyor. Yazıyor ve kısa cümleler kuruyor. Bazı soruları anlamlandırabiliyor. Örneğin, \'Neşet Ertaş kimdir?\' dediğimiz zaman onun \'Bozkırın Tezenesi\' türküsünün ismini de söyleyebiliyor. Doğum tarihi olan 20 Temmuz tarihini sorduğumuz zaman Kıbrıs Barış Harakatı\'nın olduğunu da söylüyor. El, kol, boyun hareketleri iyi durumda. Kısa süreli oturmalar başladı. Fizik tedavi ve rahabilitasyon uygulamalarımız da başladı. Burada tabiki meslektaşlarımız onun tedavisi için çaba gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama Deniz beye de çok teşekkür ediyorum çünkü bu sürece uyum sağlıyor. Ve bu sayade de tedavisi iyi yolda ilerliyor. Tedavisi başarı ile devam ediyor. Elbetteki bu tedavisi uzun süreli. Hastane de kalma süreci uzun süreli. O yüzden sabırlı olmamız ve süreci sabırla takip etmemiz gerekiyor.\"

ZİYARET YASAĞI DEVAM EDİYOR

Ziyaret yasağınında devam ettiğinin hatırlatan Prof. Dr. İbiş, \"Tabi sevenleri ziyaret etmek istiyor ama şu aşamada enfeksiyon riskine karşı ziyaret yasağımız devam edecek. 24 Kasım Cuma günü yine Deniz beyin durumuyla ilgili açıklama yapacağız\" dedi.

Prof. Dr. İbiş ayrıca, soru üzerine fizik tedavinin yoğunlaşarak devam edeceğini belirterek, \"Çünkü uzun süren yatan hastalarda kasların tekrar gücüne kavuşması için ve oluşabilecek hasarların tedavisi için mutlaka fizik tedavi uygulamalarının yoğunlaşarak devam etmesi gerekiyor\"

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-Prof. Dr. Erkan İbiş\'in açıklaması

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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

