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DHA ANKARA- Prim ödeme ve kurum alacaklarının son ödeme günü kurban bayramı nedeniyle uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Prim ödeme ve kurum alacaklarının son ödeme günü kurban bayramı nedeniyle uzatıldığını açıkladı

24 Ağustos 2017 20:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Prim ödeme ve kurum alacaklarının son ödeme günü kurban bayramı nedeniyle uzatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle; \"Sosyal Güvenlik Kurumumuz Yönetim Kurulunun kararı ile 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ödeme son günü olan 31 Ağustos 2017 tarihinin Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi ve yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edilmesi nedeniyle prim ödeme günü 5 Eylül 2017 Salı gün sonuna kadar uzatılmıştır. Yükümlülerimizin olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017  olan prim ve diğer tüm Kurumumuz alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dahil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.\"

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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