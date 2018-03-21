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DHA ANKARA- Polislikten Komiserliğe geçiş sınavının sorularını önceden ele geçirilen 14 FETÖ üyesi için gözaltı kararı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sın

21 Mart 2018 14:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen,  polis memuru ve öğretmenlerden oluşan toplamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) 

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