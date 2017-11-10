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DHA ANKARA- (ÖZEL) Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

Anıtkabir'in gündüz ve gece havadan görüntüleri TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ilk kez gündüz ve gece özel izinle görüntülendi

10 Kasım 2017 13:05

Anıtkabir\'in gündüz ve gece havadan görüntüleri

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ilk kez gündüz ve gece özel izinle görüntülendi.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir yıla yakın bir sürede izin alabilen yapımcı yönetmen Emre Kılınç ve  görüntü yönetmeni Emre Taygar’ın gündüz ve gece drone ile havadan Anıtkabir görüntülerinin kurgusunu sanatçı Mert Talat Dilekçioğlu seslendirdi. Emre Kılınç, “Genelkurmay Başkanlığı ile 1 yıl süren görüşmelerin ardından alınan özel izinler sonucunda Anıtkabir’i ilk defa gece ve gündüz olmak üzere havadan görüntüledik. Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’in bu görüntüleri Anıtkabir Komutanlığı ve Askeri Müze Komutanlığı tarafından ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programında da kullandı. Nöbet değişime denk getirilmeyen ve sabah saatlerinde başlayan çekimler, gece geç saatlere kadar sürdüö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
_Anıtkabir’in gündüz ve gece havadan görüntüleri

Haber: ANKARA (DHA) 

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