DHA ANKARA-  Otomobilde yaşam mücadelesi 

ANKARA\'da, bir iş kazası sonucu iki ayağını kullanamaz durumda olan ve otomobil içerisinde yaşam mücadelesi veren 78 yaşındaki Fuat İlhan, devletten tek isteğinin, başını sokabileceği TOKİ\'den bir ev olduğunu söyledi. Yaşadığı bazı badireler sonucu kendisine ait 1992 model otomobilolde 6 yıldır yaşam mücadelesini verdiğini belirten İlhan, \"Devletimizden tek isteğim, TOKİ\'den 1+1 evlerinden bana uygun taksitlerle verirlerse, sokaklarda ölmekten kurtulurum\" dedi.

Van\'ın Erciş İlçesi doğumlu olan Fuat İlhan, 20 yıldır Ankara\'da yaşadığını belirtirken, son yıllarda başından değişik badireler geçtiğini, eşini ise hastalık nedeniyle 15 yıl önce kaybettiğini söyledi. Yaşadığı evin kirasını ödeyemediği gerekçesiyel atıldığını, Ankara\'nın Çankaya İlçesi Kumrular Sokak\'ta yaklaşık 7 aydır kendisine ait bir otomobilin içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Fuat İlhan, \"Beslenme sorunumu eş dost ve tanıdıklarım karşılıyor. Kronik kalp hastasıyım. Prostat ve solunum sıkıntımın yanı sıra ayaklarımı da yaşadığım bir iş kazası sonucu yeterince kullanamıyorum\" dedi.

Yol, Su Elektrik Kurumu\'ndan (YSE) yol fenomeni olarak çalıştığı dönemde, 1980 yılında yaşadığı bir iş kazası sonucu malünen emekli olduğunu belirten Fuat İlhan, şunları söyledi:

\"Karla mücadele sırasında kayan bir greyderin ayaklarımın üzerinden geçmesi sonucu her iki ayağımdan yüzde 61 engelli kaldım. İlerleyen yaşımla da birçok hastalığı beraber yaşıyorum. Malüllük maaşım bin TL\'ye yakın, en küçük oğlum ticaretle uğraşıyordu, ona kredi çektim, ödeyemedim. Kendisi mağdur oldu, beni de mağdur etti. Şimdi sokaklarda perişan kaldım. Eş-dost yardımı ile karnımı doyurmaya çalışıyorum.\"

Gençlik yıllarında Van\'ın Erciş ilçesinde Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığını 10 yıldan fazla yürüttüğünü belirten İlhan, \"O yıllarda, şimdiki siyasilerin çoğunu tanırım. Şimdi yolda görüyorlar, selam bile vermiyorlar. Yüce devletimizden tek isteğim; bana TOKİ\'den 1+1 daireyi makul taksitlerle verirlerse, ben de sokaklarda yaşamaktan kurtulurum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fuat İlhan\'ın yaşadığı otomobilden detay görüntüler

- Fuat İlhan\'ın isteklerini belirten açıklamaları

Haber-Kamera: Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)-