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DHA ANKARA- Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü 

DHA ANKARA- Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü  Kaçan saldırgan dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti ANKARA'nın Mamak İlçesi'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gökay İ

07 Ekim 2017 11:38

DHA ANKARA- Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü 
Kaçan saldırgan dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti

ANKARA\'nın Mamak İlçesi\'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gökay İ. ile eşi  Hilal İ. yaşamını yitirdi, yanlarında bulunan çocukları ise yara almadan kurtuldu.  Saldırgan 
Erol K. polisin dur ihtarına uymayan kaçtı. Erol K., Hüseyin Gazi Türbesi\'nden Dostlar Mahallesi\'ne inen dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti.
Olay, dün saat 20:30 sıralarında Mamak İlçesi Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi\'nde meydana geldi. Hareket halindeki  Gökay İ. yönetimindeki  06 DTF 98 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da sürücü Gökay İ. ile yanındaki eşi Hilal İ.  olay yerinde hayatını kaybetti.Yanlarında bulunan çiftin tek çocuğu ise olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi duyan çiftin yakınları ise olay yerine koştu. Yakınları yol ortasında bulunan cesetleri görünce gözyaşı döktü. 
KAÇTI, OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ
Gökay İ. ile eşi Hilal İ.\'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobille kaçan saldırganın Erol K. olduğunu belirledi. Plakası tespit edilen otomobil, olay yeri yakınında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan Erol K. kaçtı. Erol K., Hüseyin Gazi Türbesi\'nden Dostlar Mahallesi\'ne inen dağ yolunda aracı durdurup, tabancayla intihar etti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erol K.\'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Caddeden görüntü
-Yakınlarından görüntü 
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Detay

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- Olay yerinden görüntü
- Ambulans ve polisten görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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