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DHA ANKARA- Orgenaral Akar: Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Afrin'deki 'Zeytin Dalı'  Harekatına ilişkin, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak

21 Ocak 2018 02:34

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\'  Harekatına ilişkin, \"Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum\" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi\'nde Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\'  Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı:  \"TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere \'Zeytin Dalı\' harekatını icra etmeye başlıyoruz.Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi\'nin kararları, Güvenlik Konseyi\'nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi\'nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir. 

ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR
Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.\" 


Görüntü dökümü
- Başbakan Harekat Merkezi\'nde 
-Hulisi Akar\'ın açıklaması 
-Detaylar 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) 

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